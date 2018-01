Bénin: par recours à la cour, un citoyen demande la poursuite du Président pour Haute Trahison

Suite au non respect répété des décisions de la Cour Constitutionnelle par le Président Patrice Talon et son gouvernement, Rock Matignon Akoha vient de formuler un recours en inconstitutionnalité , pour un rappel à l’ordre de la part de la Cour Constitutionnelle. Dans ce recours, il aborde certaines décisions balayées du revers de la main par le gouvernement, en occurrence, la décision sur la nomination et l’installation des nouveaux membres de l’ARCEP et celle sur la non conformité de la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels.

En plus de cela, le sieur Rock Mahugnon Akoha a estimé que le Chef de l’État a violé le serment de « respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donné, de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation lui a confiées ».

Lire l’intégralité du recours