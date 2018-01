Bénin : l’usage des plaques de dénomination de cultes ou de royautés suspendu

Le ministre des infrastructures et des transports et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique à travers un communiqué conjoint viennent de mettre de l’ordre dans l’utilisation abusive des plaques de dénomination de cultes ou de royautés par les dignitaires de cultes et tête couronnées en lieu et place des plaques minéralogiques réglementaires d’immatriculation.

Cette pratique selon les autorités ministérielles est contraire aux dispositions de l’arrêté interministériel n’019 / MTPT/MISD/MDN/DC/SG/CTTT/DGTT/SER du 20 mars 2006 portant interdiction en république du Bénin de l’usage d’autres plaques en lieu et place des plaques d’immatriculation réglementaires. Toutefois, une possibilité est laissée aux dignitaires et têtes couronnées qui souhaiteraient avoir une plaque portant des mentions spéciales.

« Au cas où un dignitaire de cultes ou une tête couronnée souhaiterait identifier son véhicule par une autre plaque portant des mentions spéciales, à côté des plaques réglementaires, il doit solliciter conformément aux textes en vigueur, une autorisation du Ministre chargé des Transports ».