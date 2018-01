Bénin: l’intersyndicale de la maternelle et du primaire s’oppose à la réquisition de leur ministre

Suite à la motion de grève déposée par l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire, le ministre de l’enseignement maternel et primaire a pris l’arrêté N°001/MEMP/DC/SGM/DAF/SA/013/SGG18 du 16 Janvier 2018 portant réquisition des directeurs et directrices des écoles maternelles et primaires publiques.

Un arrêté jugé de nul effet par l’intersyndical de l’enseignement maternel et primaire qui invite les directeurs d’écoles réquisitionnés à une désobéissance collective de l’arrêté supra. Lire ci-dessous le communiqué de l’inter-syndicat.