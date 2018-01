Bénin : Léhady Soglo répond à ceux qui disent qu’il est milliardaire

« Je voudrais leur dire une bonne fois pour toute que Léhady Vinagnon SOGLO n’est pas milliardaire. Je n’ai jamais célébré quelque milliard que ce soit et à aucun moment », a-t-il clarifié. Le Maire révoqué de la Ville de Cotonou, depuis son exile a présenté ses meilleurs vœux à ses militants et à tout le peuple béninois. C’est à cette occasion que Lehady Vinagnon Soglo, a profité pour apporter un démenti formel à l’information qui fait de lui un milliardaire sans une activité génératrice de revenus.

Pour le fils de l’ancien Président de la République, Nicéphore Soglo, c’est simplement une information mensongère et diffamatoire face à laquelle il n’entend plus garder le silence. Il a tenu donc clarifier cette situation une fois pour de bon. De cette clarification, il est à noter qu’il n’est pas milliardaire et n’a jamais célébré quelque milliard que ce soit. En ce qui concerne la transparence dans sa gestion à la tête de la ville économique du Bénin, il affirme : « je n’ai été condamné ni même cité dans une affaire de malversation financière. En moins d’un an, j’ai reçu en tant que maire de Cotonou, pas moins de quatre missions d’audit qui n’ont rien révélé d’anormale dans ma gestion ». C’est dire que l’homme ne se reproche rien et n’accepte pas que son nom soit traîné dans ces genres de situation, qui ne l’honorent pas. Par ailleurs, à l’endroit de ses militants, il réaffirme son engagement pour la défense de l’intérêt général, ce qui selon lui a toujours guidé son combat politique.

Suspendu de ses fonctions de Maire de Cotonou le 28 juillet 2017 puis révoqué le 02 août 2017 par le gouvernement Talon pour des faits de malversations financières qui lui sont reprochées, Léhady Vinagnon Soglo a dû quitter le pays. Depuis son exile, il a donné sa part de vérité sur les événements qui ont conduit à sa révocation, qu’il continue d’ailleurs de contester. Il faut rappeler que, le désormais ex Maire de Cotonou n’a pas soutenu la candidature de l’actuel Président de la République, lors des élections présidentielles de 2016. Mieux, au lendemain de la victoire de ce dernier, il n’a pas couru vers lui, comme l’ont fait certains de ses alliés. Cette ambiance peu gaie entre Léhady Soglo et le Président Patrice Talon n’ont pas favorisé les relations entre le Préfet du département du Littoral et le Maire Léhady Soglo.