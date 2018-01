Bénin : législatives de 2019, Sébastien Ajavon en ordre de bataille !

Arrivé troisième lors des élections présidentielles de mars 2016, l’homme d’affaires Sébastien Ajavon prend de sérieuses options pour les élections législatives de 2019. C’est du moins ce qu’on est tenté de dire à la lecture de l’activisme de son staff politique ces derniers jours. Depuis quelques jours, la grande mobilisation semble avoir commencé. L’objectif visé est la création, probablement courant février 2018, d’un parti politique pour une meilleure préparation des prochaines échéances électorales.

Si déjà, il est certain que Sébastien Ajavon et son staff s’activent avec en perspective les législatives de 2019, le mystère persiste encore sur la circonscription électorale où l’homme se portera candidat. Originaire du département du Mono et résidant à Cotonou – département du Littoral, Sébastien Ajavon jouit d’un ancrage économique jamais égalé dans le département de l’Ouémé, traditionnel fief du Parti du Renouveau Démocratique (Prd), parti de la mouvance présidentielle.

En froid avec le régime Talon dont il fut l’un des principaux artisans pour son avènement en mars 2016, Sébastien Ajavon et son staff travaillent pour l’heure à la consolidation des liens entre l’homme d’affaire et ses militants et sympathisants à la base. « Entrée en politique, c’est avoir la capacité d’apporter des solutions aux problèmes du peuple. Et pour mieux cerner les problèmes, il faut être à l’écoute du peuple. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la démarche du président Ajavon », nous renseigne un de ses collaborateurs.

Pour ce collaborateur, Sébastien Ajavon apparaît aujourd’hui comme l’alternative au régime Talon pour venir à bout des maux du peuple béninois. Un avis que ne partagent pas certains proches du pouvoir Talon pour qui l’électorat béninois n’est pas dupe. « Il est ridicule de présenter aujourd’hui Ajavon comme l’alternative au régime en place. L’électorat béninois n’est pas dupe. Il perçoit bien les efforts du gouvernement et espère des changements qualitatifs. Il ne servira à rien de verser dans la manipulation politique », a prévenu un proche du Chef de l’Etat béninois Patrice Talon.