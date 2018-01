Bénin – Législative 2019 : Nourou-Dine Saka Saley, un nouveau « phénomène » national !

Intervenant sur la web-émission de Vital Panou le 21 janvier 2018, le Juriste Nourou-Dine Saka Saley avait annoncé sa candidature pour les élections législatives de 2019 dans la 16ème circonscription électorale du Bénin (Cotonou 2). Une annonce qui a très vite suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Au-delà de la simple circonscription, la candidature de Nourou-Dine Saka Saley a pris une allure nationale soulevant de questions électorales majeures : circonscription électorale d’origine, liste électorale, etc.

Quelques heures après son annonce, la candidature de Nourou-Dine Saka Saley a reçu les éloges de beaucoup d’acteurs politiques béninois. Pour marquer leur adhésion à cette candidature, beaucoup de jeunes ont adressé au futur candidat, des messages de soutien et d’encouragement, quoi que certains critiquent sans pouvoir remettre en cause les qualités personnelles d’une telle candidature et versent dans des arguments frisant le régionalisme.

Le sentiment général qui se dégage néanmoins de son annonce est cette adhésion quant à l’initiative, et aussi l’unanimité sur les capacités intellectuelles et même les valeurs politiques et morales de l’intéressé : constance dans les prises de position, loyauté et éthique politiques, bonne connaissance des questions nationales majeures.

Une avalanche de messages de soutien et d’encouragement

Pour Paterne Vidjannagni, la candidature de Nourou-Dine Saka Saley à Cotonou fera tomber le mythe du régionalisme. Un avis que ne partage pas Gerard Wilfried Gbenou. « Moi je pense qu’il se trompe de circonscription électorale à voir les vautours politiques de cette circonscription qui usent de tous les moyens politiques et le défi que lance la RB actuellement, je lui conseille d’aller tenter sa chance dans les premières circonscriptions » a-t-il fait savoir en ne déniant pas les chances d’un tel profil.

Dommage que je ne sois pas un électeur de Cotonou, sinon je soutiendrai activement sa candidature. Je connaissais personnellement son feu père pour sa droiture à tous points de vue. Et le soutien au fils serait mon témoignage à la mémoire du père… François Comlan

Anderson Kpohizoun, pour sa part, n’a pas caché ses craintes de la liste électorale qui pourrait porter la candidature de Nourou-Dine Saka Saley. « La législative est un scrutin de liste. Quelle liste sera en phase avec ses idéaux ? Il n’est pas bien de se mentir à soit même car je le vois mal partager la même vision que l’opposition que je vois là. Et il a quitté Abt (Alliance pour un Bénin triomphant dont il n’avait pas été membre – ndlr) par convenance ! De toute façon le dernier mot lui revient. Pour ma part, c’est le renouvellement de la classe politique qui gagne », a-t-il indiqué.

A l’instar de Anderson Kpohizoun, d’autres jeunes ont mis en garde Nourou-Dine Saka Saley de poser sa candidature sur la liste de Alliance pour un Bénin triomphant (Abt) du ministre d’Etat Bio Tchané dont il fut le conseiller technique au secteur privé. Nourou-Dine Saka Saley est plutôt appelé à préférer le parti de la Renaissance du Bénin (Rb) de l’ex maire de Cotonou Léhady Soglo dont il fut chargé de mission au développement institutionnelle et économique.

Simon Narcisse Tomety : Monsieur Nourou-Dine ferait bien mon candidat

La plus marquante des interventions fut le témoignage d’un moins jeune, peut être sexagénaire, le Professeur Simon Narcisse Tomety, ex directeur de l’école de la Nouvelle Conscience du candidat Pascal Iréné Koupaki, qui affirme : « Un jeune intellectuellement brillant, scientifiquement rigoureux et d’une décence comportementale sachant reconnaître la place des aînés. Il n’est pas complexé et j’admire son style de communication bien structuré avec une syntaxe plaisante. Parler en public, il a cet art. J’ai été surpris de constater qu’il parle aisément plusieurs langues nationales du Sud et du Nord. Que peut-on demander d’autre à un candidat à la députation ? Monsieur Nourou-Dine ferait bien mon candidat. Je le soutiendrai volontiers ».

Bonne chance mon fils, courage car tu peux. You can. Amissetou Affo Djobo Oloude

En réponse a tous ces messages de soutien et d’encouragement, Nourou-Dine Saka Saley apaise : « Nous allons incarner une nouvelle voie. Les accords politiques ne sont pas exclus, mais notre engagement ne serait pas noble si nous n’étions pas initiateurs d’une machine politique. Je ne suis naturellement pas seul. La liste sera nationale. La réponse électorale nous dira si nous avons bien réfléchi », a-t-il indiqué.

Nourou-Dine Saka Saley pour la parité homme et femme au Parlement

Partisan de la parité homme et femme sur la liste électorale qui le portera aux prochaines législatives, Nourou-Dine Saka Saley ne semble pas encore mesurer la portée de son annonce qui alimente encore les débats, et qui nous promet tout au moins que le niveau de la compétition, comme il en appelle, sera très haut, et d’alléchants débats politiques pendant la campagne, et peut être au parlement s’il advenait que les suffrages se portent sur cette initiative politique. Chose que souhaite de tout cœur la plupart des messages, à l’instar de Ayité Émile Amah, qui appellent à un renouvellement générationnel qualitatif du parlement béninois.