Bénin : l’ancienne ministre Rafiatou Karimou est décédée de suite d’une longue maladie

Rafiatou Karimou Quand on est femme, on ne doit pas rentrer en politique pour aller applaudir, ni faire la cuisine lors des grands regroupements ou des grandes rencontres et autres

Rafiatou Karimou née en 1946 à Sakété est décédée le 4 janvier 2018 à Paris de suite d’une longue maladie. L’ancienne députée et ancienne ministre de la Santé publique et puis de l’Enseignement maternel et primaire du Gouvernement du Général Mathieu Kérékou a cassé la pipe après l’ex ministre de l’éducation nationale Damien Zinsou Alahassa le 29 novembre 2017 et Fatiou Akplogan, un autre ministre du régime Kérékou, le 29 décembre 2017.

L’amazone de Sakété est une femme battante. Elle était la première femme à être nommée chef de district et la première femme ministre au Bénin après avoir milité dès sa jeunesse au sein de l’Union générale des élèves et étudiants du Dahomey (UGEED).

La militante chevronnée aux premières heures de la Révolution est passée par diverses formations politiques et a su s’imposer dans cette arène considérée comme la chasse gardée des hommes. «Quand on est femme, on ne doit pas rentrer en politique pour aller applaudir, ni faire la cuisine lors des grands regroupements ou des grandes rencontres et autres », aime-t-elle rappeler pour montrer combien il est nécessaire pour la gent féminine de s’engager.