Bénin : les laits et farines infantiles « Célia » interdits de consommation

Par communiqué radio n°1389/MS/DPMED/DA/SA, le Professeur Fernand A. Gbaguidi, Directeur de la pharmacie, du médicament et des exploitations diagnostiques du ministère de la Santé, a invité tous les grossistes-répartiteurs et les titulaires d’officines de pharmacie de faire, sans délai, le retrait de tous produits de marque « Célia ». Par la même occasion, il invite la population béninoise à surseoir à toute consommation de laits et de farines infantiles « Célia » ainsi que le produit « Célia-Sro poudre » jusqu’à nouvel ordre.

Selon communiqué radio signé du Directeur de la pharmacie, du médicament et des exploitations diagnostiques du ministère de la Santé, le laboratoire fabricant de laits et de farines infantiles de marque « Célia » a opéré le rappel de certains lots de ses produits. C’est donc par mesure de précaution que les produits de la marque « Célia » sont interditS de vente et de consommation en attendant la finalisation des enquêtes des lots incriminés.

Notons que « Celia » est une marque de la division Lactalis Nutrition du groupe Lactalis (1er groupe Laitier mondial). Selon le journal « Le Monde », le retrait et le rappel de laits infantiles « Célia » seraient dû à une possible contamination par des salmonelles. Toujours selon ce journal, l’usine Lactalis fabriquant les produits « Célia » avait déjà fait l’objet de suspicions de produits contaminés en 2005.