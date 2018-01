Bénin: la gestion financière d’Adrien Houngbédji est calamiteuse selon l’He Basile Ahossi

La gestion faite de l’institution parlementaire par le bureau de la septième législature suscite beaucoup d’inquiétudes de la part de certains députés, notamment ceux du bloc de la minorité parlementaire. Lors de la sortie médiatique qu’il a effectué ce Samedi 27 Janvier 2018 sur la chaîne de télévision CANAL 3, l »élu de la liste de l’Union fait la Nation, l’honorable Léon Basile Ahossi a exprimé son inquiétude par rapport à ce qui se passe avec les institutions de la République qui devaient être des gardiens du temple de notre processus démocratique.

Prenant l’exemple de l’institution à laquelle il appartient, Léon Basile Ahossi confirme et soutient qu’elle est non seulement vassalisée mais la gestion financière qui en est faite par l’actuel bureau est déplorable. Selon Léon Basile Ahossi, le parlement est actuellement criblé de dettes parce que les options économiques et la gestion des ressources de l’institution laissent à désirer. En guise d’exemple, le parlementaire a évoqué des motos qui ont été achetées depuis des années et laissées au merci des intempéries.

...On a acheté des motos qui sont là depuis bientôt deux ans. Les motos sont là et quand vous en parlez, on dit non, il ne faut pas dire ça. On fait des dépenses qui ne sont pas de qualité, moi je le dis. Si quelqu'un contexte, qu'on demande un audit, qu'on demande un contrôle. Basile Ahossi Député du bloc de la minorité parlementaire

A l’en croire, cette situation est possible parce que le conseil des présidents est constitué essentiellement des députés du bloc de la majorité parlementaire qui n’ont aucune orthodoxie financière dans leur gestion. « A la date d’aujourd’hui, l’Assemblée a des dettes. Si vous allez au niveau de la Socar, au niveau de Cfao, il y a même des institutions à qui on doit de l’argent; qui écrivent et on ne répond même pas. J’ai un Dg de société qui m’a dit ceci: on est un peu plus heureux avec la cinquième et la sixième législature » précise t-il.

Selon Basile Léon Ahossi, l’ancien président de l’Assemblée nationale, le professeur Mathurin Koffi Nago aurait laissé des milliards dans la caisse à la fin de son mandat faisant ainsi de l’économie à l’institution alors que l’actuelle législature peine à équilibrer les dépenses avec la disponibilité des ressources. « En partant, je sais que Mathurin Koffi Nago a laissé beaucoup d’argents; il a fait beaucoup d’économie à l’Assemblée. Ce n’est pas lui-même qui me l’a dit. J’ai entendu ça et je suis allé lui poser la question; il a ri et il a dit en tout cas, les caisses n’étaient pas vides, il a laissé beaucoup de milliards. Aujourd’hui, il n’y a plus tout ça » se désole t-il.