Bénin: la « folie » de Rock Quenum pour voir le Karaté béninois aux JO 2020

Rock Quenum, président de la Fédération béninoise de Karaté-Do dans un entretien accordé à votre site a listé les différentes compétitions internationales dont la présence du Bénin s’avère importante. Selon lui, le financement reste le véritable souci de cette instance pour une qualifications aux Jeux Olympiques en 2020. Pour ce faire « on va vendre nos biens à défaut de faire mieux » a-t-il lâché. Lisez ci-dessous

Président, votre impression a terme du championnat ?

Il fallait déjà le faire, c’est déjà la première victoire. On a eu

beaucoup d’activités cette année. Le championnat ce n’était pas

évident. On vient à peine de finir l’installation des Ligues. Le niveau

était moyen. Mais on a vu de belle chose et moins bonne. C’est normal,

toutes régions ne s’équivalent pas. Nous devons maintenant travailler

pour pouvoir élever le niveau du Benin profond. Néanmoins, on a eu des

surprises venant du Mono et du Borgou, dont les résultats parlent

d‘eux-mêmes.

Alors après la phase du Bénin, il y a l’Open de Paris qui s’annonce ?

Une semaine avant l’Open de Paris, on doit aller à celui de Ouaga. Et

nous devons mettre les athlètes sur ces compétitions pour garder nos

places. Nous avons inscrit huit athlètes. Ensuite, il faut trouver les

moyens pour y aller. Paris comme vous le dites, c’est incontournable

parce que tout le monde vient à Paris. Car c’est janvier 2018 qui

détermine Tokyo 2020, les vrais Ranking commence par là. Heureusement,

le Bénin a déjà plus de 1000 points grâce à Océanne Ganiero. Pour être

à Paris, il faut être parmi les 50 meilleurs. Océanne est 37e mondial

aujourd’hui. Nous avions inscrit en ligne une demie douzaine

d‘athlète, les autres sont sur la liste d’attente. C’est le cas pour

les autres Nations si votre athlète n’est pas dans le top 50, il est

mise en attente. Cas de la France du Japon et autres…

Comment y être si vous parliez de manque de moyens ?

On va vendre nos biens à défaut de faire mieux pour y aller. Rire…

Parlez-nous du chemin qui mène aux JO ?

Pour atteindre l’objectif des JO 2020, il faut des points, les

Ranking. Donc nous devons sortir pour participer aux compétitions. Le

fait d’y aller déjà donner des points , quand vous passez une étape,

c‘est des points et quand vous gagnez, c’est beaucoup de points. Et

c‘est seulement en faisant des sorties qu’on sera parmi les 80 devant

représenté le monde aux JO en 2020. Et pour sortir, ce n’est pas une

mince affaire, l’Éternel question de moyen revienst encore.

Le jeune ministre des Sports a le souci du mieux être des Fédérations ?

On ne peut pas se contenter de ce que nous avons actuellement pour

faire du Karaté. Le Karaté coûte trop cher aujourd’hui. Avant

l‘avènement du jeune ministre, on dépensait assez d’argents, les gens

ne le savent pas. Ce serait tant mieux si le gouvernement nous

accompagne.

Après Paris, quelles seront les autres destinations ?

On a parlé de Paris, mais tout juste après il y a Dubaï en février,

ensuite le Maroc et la Turquie.