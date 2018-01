Bénin : fin de l’ultimatum de Patrice Talon aux débiteurs insolvables du Fnpeej

31 janvier 2018. C’est la date butoir donnée aux débiteurs insolvables de la première phase (2008-2012) de financement du Fond national de promotion de l’entreprise et de l’emploi des jeunes (Fnpeej) pour rembourser leurs dettes.

Cette décision issue du Conseil des ministres du 13 octobre 2017 vise à faire solder, vis-à-vis du Fnpeej, les débiteurs qui sont, pour la plupart, des agents de l’Etat, ou des cadres qui ont intégré la fonction publique, certains à la faveur d’une nomination à des postes de responsabilité.

Selon le relevé du Conseil des ministres, un délai de trois (03) mois (du 1er novembre au 31 janvier 2018) a été accordé aux débiteurs pour solder leurs comptes vis-à-vis du Fnpeej. Passé ce délai, le débiteur n’ayant pas soldé son compte à l’issue de cette période moratoire, sera d’office soumis, à partir du 1er février 2018, à un recouvrement forcé, à concurrence du montant restant dû au Fonds, et conformément aux textes régissant chaque catégorie de débiteurs. « Par ailleurs, ceux occupant des postes de responsabilités dans l’administration publique seront automatiquement relevés de leurs fonctions », précise le relevé du Conseil des ministres.

A cet effet, le gouvernement a annoncé la sélection d’une agence pour un recouvrement plus rapide des créances du Fonds. A l’égard des membres du gouvernement, les consignes sont claires. « Le ministre de l’Economie et des finances en collaboration avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation et tous les autres ministères concernés, sont instruits aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour l’application effective de la décision du gouvernement », peut-on lire dans le communiqué final du Conseil des ministres.

Mise en place par le régime de l’ancien président Boni Yayi dans le but de promouvoir l’emploi et l’entreprenariat chez les jeunes, le Fnpeej a financé de 2008 à 2012 près de 1.150 projets de jeunes et de Petites et moyennes entreprises (Pme) pour un montant global évalué à près de 6 milliards de francs cfa. Selon le rapport d’évaluation et de recouvrement des créances du Fnpeej, seulement 377.223.139 francs cfa ont été remboursés, soit 6,32% du montant des crédits accordés.