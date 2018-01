Bénin : la famille Kérékou en deuil

Yamoudé Kérékou n’est plus. Fils de l’ancien président du Bénin (1972 à 1991 et 1996 à 2006) feu Général Mathieu Kérékou, et frère de l’actuel ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste Kérékou, Yamoudé Kérékou a perdu la vie dans un grave accident de circulation dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 janvier 2018 dans la commune d’Abomey Calavi.

Selon certains témoignages recueillis sur place, la voiture du disparu aurait violemment percuté dans sa course un camion en panne et stationné sur la voie sans le moindre panneau de signalisation. Pour d’autres témoins, cet accident aurait pu être évité si la voie était éclairée.

Informé du drame, le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste Kérékou s’est rendu sur les lieux de l’accident. Sur sa page Facebook, il fait le deuil de son frère disparu dans ces conditions tragiques.