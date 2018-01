Bénin: un directeur d’école et un enseignant accusés d’avoir violé une de leur apprenante

L’un s’appelle Bertrand H. et est le directeur du groupe D du complexe scolaire d’Agbangnizoun-centre tandis que l’autre, Louis S. est instituteur à l’école primaire publique du village de Gnankrigorou dans la commune de Kérou. Ils sont tous deux accusés d’avoir violé leur écolière âgée de 11 ans dans leur école respective.

Selon l’ABP, après quelques semaines de cavale, le directeur violeur a été appréhendé et déposé lundi 08 janvier à la prison civile d’Abomey, après que la mineure (11 ans et en classe de CM2) ait raconté à ses parents, avoir été harcelée à plusieurs reprises par son directeur dans le bureau de l’enseignant. Quant à l’instituteur, l’acte commis sur la fillette en classe de CM1 a été dénoncé par le responsable du centre de promotion sociale de Kérou. « C’est avec un numéro masqué qu’un individu m’a appelé dans la nuit du mercredi pour me tenir informé de la situation. C’est ainsi que je me suis rendu jeudi dans l’école pour échanger avec la présumée victime qui a confirmé les faits », a confié le chef du centre de promotion sociale de Kérou, Tawakalitou Ogoumonla au micro de l’ABP.

Notons que peu avant la descente, vendredi 12 janvier, des gendarmes qui devraient procéder à l’arrestation de l’enseignant, ce dernier a pris la clef des champs avec la complicité du directeur de l’école qui a été alors interpellé pour complicité, a indiqué l’ABP.