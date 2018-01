Bénin : le Couffo enregistre 51 cas de grossesses dans les collèges après le 1er trimestre

51 cas de grossesses enregistrés dans les collèges et lycées du département du Couffo. C’est la substance du point fait par les maires des différentes communes dudit département à l’occasion de la première session ordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination (CDCC). Selon les interventions des uns et des autres ce chiffre prend en compte aussi bien les cas détectés dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires.

D’après l’information rapportée par l’Agence Bénin Presse, la répartition par commune des 51 cas montre que huit cas de grossesses sont enregistrés à Aplahoué, six cas à Djakotomey et quatorze à Dogbo. En ce qui concerne les autres communes à savoir Klouekanmey, Lalo et Toviklin on dénombre respectivement Onze ; sept et cinq cas de grossesses dans les collèges et écoles primaires. Pour pallier au phénomène, le préfet Christophe Mègbédji pense qu’il faut aller à la phase de la répression. Il a donc donné des instructions pour que les auteurs soient présentés sans délais aux procureurs de la République des tribunaux de première instance de Lokossa et d’Aplahoué. Il faut souligner que contrairement au département du Couffou , les départements de l’Atacora et du Borgou ont respectivement enregistré 90 et 111 cas de grossesses dans les collèges et lycées.