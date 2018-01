Bénin : la contribution des élèves aux examens blancs fixée à 100 fcfa et à 150 fcfa

Par courrier n°0014/DESG/MESTFP/SOSP/SA en date du 09 janvier 2018, la Directrice de l’enseignement secondaire général, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, a fixé la contribution des candidats aux examens blancs départementaux. Ainsi, la contribution des candidats ne doit pas dépasser cent (100) francs cfa par candidat, pour les examens blancs du premier cycle et cent cinquante (150) francs cfa par candidat, pour les examens blancs du second cycle.

A en croire la Directrice de l’enseignement secondaire général, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, l’organisation des examens blancs, dans le cadre de la préparation des candidats aux différents examens nationaux, est une entreprise pertinente et louable mais aussi lourde et onéreuse. Cette nouvelle mesure vise donc à éviter des problèmes d’équité, de justice et de gestion rationnelle des ressources et du temps scolaire engendrés par l’organisation des examens blancs.

Par la même occasion, la Directrice de l’enseignement secondaire général a fait savoir que pour chaque examen national, il ne doit être organisé à l’échelle du département qu’un seul examen blanc par an. Les Directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle sont invités à faire respecter ces nouvelles mesures sur le territoire béninois.