Bénin – Cantines scolaires : des prestataires de service toujours impayés

Dans le but de soulager socialement les apprenants issus des familles pauvres et pour leur permettre de fréquenter les écoles et d’y rester, le gouvernement Yayi, l’ancien Président du Bénin, avait opté pour les cantines scolaires aux fins de pouvoir à leur manger. Mais cette initiative a été confrontée à d’énormes difficultés qui avaient malheureusement conduit à sa suspension.

En 2011, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Cantine scolaire » dans les écoles du Bénin, le gouvernement du Président Thomas Boni Yayi avait débloqué un milliard de francs CFA afin de mettre des vivres nécessaires à la disposition de ces écoles et établissements ciblés. Et pour mener à terme ce projet, le gouvernement d’alors avait fait appel à des Organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine. Ces dernières ont donc fait recours à certains fonctionnaires et cadres pour la conduite de la mission.

Dans le lot, l’ONG Mutuelle de jeunes chrétiens pour le développement (MJCD) avait été choisie pour conduire ce projet dénommé Fast Track. Cette Ong a un contrat le liant au ministère de l’enseignement maternel et primaire et n’a que le titre de prestataire de service. Le MJCD, à son tour, a signé un contrat d’un an avec tacite reconduction au titre de l’année scolaire 2012-2013 avec les agents du terrain.

Les agents du terrain, pour le compte de l’Ong MJCD, sont chargés entre autre, de suivre l’exécution des activités des comités, la tenue des outils et documents de gestion, la régularité, la qualité et surtout l’hygiène des repas servis aux enfants.

« Nous sommes également chargés de collecter et de valider les statistiques sur les effectifs des écoles, assister les comités dans l’élaboration des rapports de gestion des cantines scolaires et surtout sensibiliser ces différents acteurs sur l’hygiène et l’assainissement » a signifié un des agents qui avait travaillé pour l’Ong dans le cadre de Fast Track dans le département du Borgou

Depuis la suspension du programme par le gouvernement du Président Thomas Boni Yayi en 2014 pour dysfonctionnement constatés dans la conduite du projet, les contrats des agents du terrain qui ont été entre temps reconduits pour le compte de l’année scolaire 2013-2014, n’ont pas été payés par l’Ong MJCD.

Sur le terrain, Il y a deux catégories de travailleurs : ceux qui sont des animateurs travaillant en contact direct avec les écoles à eux affectées et ceux qui sont des chefs d’équipe et qui gèrent au moins trois communes Yves Hounsounou Agent de terrain de l'Ong MJCD

Toutes les démarches administratives menées par ces agents pour le paiement de leurs services sont jusque-là infructueuses. Contactés, les services du ministère de l’enseignement maternel et primaire déclinent toute responsabilité et renvoient vers l’Ong qui, à son tour, se dit être toujours en attente de ces services ministériels. Un jeu de ping-pong qui se joue entre les deux structures donc.

Alors que le gouvernement Talon, dans le cadre de la redynamisation de ce projet de cantine scolaire, a abrogé toutes les dispositions antérieures confiant désormais le projet au Programme alimentaire mondial (Pam), ces agents ne savent plus à quel saint se vouer. « Nous avons lancé des cris de détresse afin que les gens nous entendent mais en vain. Même les organisations de la société civile que nous avons contactées n’ont pas pu agir alors que cette Ong nous doit des dizaines de millions de francs CFA », a désespérément lancé le porte-parole de ces agents.