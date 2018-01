Le 07 janvier 2018, Kamar Ouassagari, un citoyen béninois, a assigné en justice l’Assemblée nationale béninoise et son président, Adrien Houngbédji, pour non-respect de la décision DCC 17-262 de la Cour Constitutionnelle faisant obligation au Parlement d’installer au plus tard le 21 décembre 2017 le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Pour le juriste Serge Prince Agbodjan, cette assignation de l’Assemblée nationale et son président est une honte et une preuve du recul de la démocratie béninoise.

« Cette assignation est la preuve même du recul de notre État de droit en marche depuis 27 ans. Ce document (la note d’assignation – ndlr) me donne la tristesse et montre le recul dans lequel nous sommes pour que ça soit les citoyens qui prennent la place des autorités compétentes pour demander l’application d’une décision du juge constitutionnel. C’est triste, malheureux et montre la mauvaise foi des acteurs politiques béninois », s’est indigné le juriste Serge Prince Agbodjan.

Selon lui, après 27 ans de démocratie, c’est honteux que ça soit des citoyens qui assignent des autorités constitutionnelles jouissant des avantages tirés des maigres moyens du peuple béninois issus des impôts pour le respect de loi fondamentale du pays. « En dehors de tout…c’est tout simplement triste. Ce n’est pas la pertinence et l’issue de l’assignation qui m’interpellent mais le cri de détresse du citoyen qui demande l’application d’une décision de la Cour. Notre pays est tombé vraiment à ce niveau ? Je n’ose pas le croire », a-t-il déploré.