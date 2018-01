Bénin / Assemblée Nationale : message de vœux de Me Adrien Houngbédji au personnel parlementaire

Le président de l’Assemblée Nationale a sacrifié ce Jeudi 11 Janvier 2017 à la tradition des vœux de nouvel an. C’est le personnel civil et militaire en service à l’Assemblée Nationale qui a été honoré par le vœu de la deuxième personnalité de l’État. Lire ci-dessous l’intégralité du discours de Me Adrien Houngbédji à l’occasion de cette cérémonie de formulation de vœux au personnel parlementaire.

Message du président Adrien HOUNGBEDJI aux personnels du parlement:

– Madame et messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ;

– Monsieur le Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée Nationale ;

– Madame et monsieur les Secrétaires généraux administratifs ;

– Messieurs les Directeurs techniques ;

– Monsieur le Commandant militaire ;

– Messieurs les conseillers techniques et chargés de mission ;

– Mesdames et messieurs les chefs de service ;

– Madame et messieurs les responsables syndicaux ;

– Mesdames et messieurs les fonctionnaires parlementaires ;

– Mesdames et messieurs,

Je vous remercie infiniment pour les bons vœux que vous avez bien voulu exprimer à mon endroit, à celui de ma famille, de mon cabinet et des honorables députés, à l’orée de cette nouvelle année.

Je tiens à témoigner ma profonde gratitude à l’ensemble du personnel civil et militaire qui n’a ménagé aucun effort pour m’accompagner dans l’accomplissement de ma mission depuis bientôt trois (03) ans.

La présente cérémonie nous donne l’occasion de partager des moments de réjouissance. En réalité, elle a un sens bien plus profond : celui de faire le bilan des actions réalisées au cours de l’année écoulée, d’en tirer les enseignements et de fixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle année.

Monsieur le Secrétaire général administratif,

Monsieur le Secrétaire général du SYNAPA,

J’ai écouté avec beaucoup d’attention vos propos et suis sensible aux mots d’encouragement que vous avez eus à mon endroit. Je suis heureux que vous reconnaissez les efforts qui sont déployés pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel parlementaire notamment l’acquisition des matériels et mobiliers de bureau, la mise en place de la commission d’avancement.

Des actions importantes ont été par ailleurs menées en matière de gestion du personnel. Il s’agit entre autres:

– de l’organisation des séminaires et ateliers en vue de renforcer les capacités du personnel conformément à l’axe stratégique n°6 du plan de modernisation et de développement de l’institution parlementaire ;

– du recrutement de trente quatre (34) agents pour améliorer la productivité de l’administration ;

– de la mise en place de la commission chargée d’étudier les conditions de reclassement et d’avancement du personnel parlementaire. Il importe de préciser que ladite commission a déposé son rapport dont les conclusions sont analysées pour une mise en œuvre conséquente ;

– de la généralisation des dotations en carburant à tout le personnel civil et militaire de l’Assemblée Nationale pour répondre aux doléances émises par le syndicat.

De vos différentes interventions, Monsieur le Secrétaire général administratif, monsieur le Secrétaire général du SYNAPA, j’ai noté beaucoup de préoccupations essentiellement liées à l’inexistence d’un plan de formation, à la relecture du statut autonome du personnel et à la restructuration de l’administration.

En ce qui concerne la relecture de votre statut, le comité qui en eu la charge a déjà déposé son rapport, et le dossier a été affecté à la Commission des lois, ce qui constitue une avancée notable.

Par ailleurs, les conclusions du comité chargé de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l’Assemblée Nationale, notamment la relecture du règlement intérieur et des textes régissant l’administration parlementaire, permettront d’opérer de grandes réformes au sein du Secrétariat général administratif afin de rendre l’administration parlementaire plus performante.

Je suis conscient que ces sujets sont d’une importance capitale pour vous, c’est pourquoi le Bureau et moi-même mettons tout en œuvre pour concrétiser vos attentes.

Mesdames et messieurs les responsables administratifs,

Mesdames et messieurs,

C’est à mon tour de souhaiter que l’administration parlementaire soit débarrassée de toutes ses imperfections liées au retard, aux absences, à la négligence et à l’esprit partisan.

Je voudrais appeler à cet effet les responsables administratifs, les responsables syndicaux et chaque fonctionnaire parlementaire, à être un modèle en terme de ponctualité, de responsabilité, de neutralité, de travail bien fait et de patriotisme. Et ce faisant, vous impacterez positivement notre institution commune.

Madame et messieurs les Secrétaires généraux administratifs,

Mesdames et messieurs les responsables administratifs,

Mesdames et messieurs,

Je ne saurais terminer mon propos sans vous souhaiter à mon tour, à vous-mêmes, à vos familles respectives et à vos proches, mes vœux de santé, de paix et de bonheur.

Que l’année 2018 soit celle de vos plus grandes réalisations personnelles et professionnelles.

Bonne et heureuse année 2018 à chacun et à tous.

Je vous remercie.