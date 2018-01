Bénin – Affaire Bangala:  l’association des anciens étudiants de l’UCAO donne de la voix

L’association des Anciens Étudiants de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO-Bénin) à la faveur d’un communiqué de presse signé par le président du Bureau Exécutif Ernest Tindo s’est prononcée sur l’affaire Bangala qui fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis la semaine écoulée. Ceci fait suite à une séance extraordinaire effectuée par l’association le Lundi 22 Janvier 2018 à Cotonou. Objectif, examiner la situation des attaques tous azimuts de ces derniers jours contre la prestigieuse Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, section Bénin.

En effet, après avoir examiné ‘’ la vidéo des deux étudiantes en uniforme de l’UCAO imitant une scène de caricature sur le bangala’’ qui a fait le tour des réseaux sociaux, suivie de commentaires et attaques à tout vent et en se basant sur le fait que ces étudiantes ont imité une scène de caricature de Madlip2.com ; qu’elles sont restées en uniforme de l’UCAO pour jouer à cette comédie dont le message est à l’antipode de la morale, l’association rappelle que cette vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a fait le tour du monde affecte la notoriété et l’image de la marque de l’UCAO ; ainsi que de ces deux étudiantes qui doivent pouvoir continuer à vivre dans la société après cet incident malheureux

L’association condamne la vidéo et salue la sanction exemplaire

Dans son communiqué rendu public suite à leur séance extraordinaire du lundi 22 janvier 2018, l’Association des Anciens Étudiants de l’UCAO-Bénin après avoir examiné la vidéo et ses répercussions sur aussi bien l’UCAO que les deux étudiantes, Condamne la vidéo, son contenu, le port de l’uniforme d’UCAO dans la scène et la publication de ladite vidéo sur les réseaux sociaux.

Aussi, condamne-t-il les commentaires qui tendent à porter atteinte à la notoriété et à l’image de marque de l’UCAO avant de saluer la sanction exemplaire d’exclusion temporaire de 15 jours du Conseil. Toutefois, l’association des Anciens Étudiants de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO-Bénin) Invite les internautes à la retenue et à la modération pour ne pas pousser à bout ces étudiantes qui doivent se repentir et continuer à vivre dans la société.