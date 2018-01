Basket-ball / Tournoi CSP Gbéto : Alassane Zimé Yérima fait le point (vidéo)

Le Tournoi de Basket-ball, « CSP Gbéto » a été lancé ce samedi 27 janvier 2018 sur le terrain de sport du Complexe scolaire protestant de Cotonou. L’occasion a été pour Alassane Zimé Yérima de faire le point après 17 années d’existence.

Un tournoi qui selon son promoteur Yérima, se veut un cadre de loisir sain et de découverte pour les filles et garçons des collèges public et privé de Cotonou. Huit équipes chez les garçons et quatre chez les filles participent à cette énième édition.

Le promoteur a cité de nombreux jeunes basketteurs qui ont pris part ce tournoi et qui évoluent actuellement hors du Bénin.

Pour les différents encadreurs, ledit tournoi est devenu un rendez-vous qui permet à ces derniers de jauger le niveau de leurs écuries. Le promoteur s’est réjoui de l’intérêt des autorités sportives et autres pour ce tournoi.