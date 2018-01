Une baleine cache une plongeuse avec sa nageoire pour la protéger d’un requin (VIDÉO)

C’est un comportement bien connu des biologistes marins, mais spectaculaire dès lors qu’il s’agit de protéger un humain.

La biologiste marine Nan Hauser a vécu un instant magique (mais plutôt effrayant), lors d’une plongée au large des îles Cook, dans l’océan Pacifique, rapporte Le Figaro, samedi 13 janvier. Alors qu’elle était en train de filmer une baleine à bosse, cette dernière s’est approchée, de plus en plus prêt, jusqu’à la pousser et la « cacher » avec sa nageoire et sa queue.

Selon le quotidien, l’animal majestueux tentait vraisemblablement de la protéger d’un requin qui nageait à proximité. « Un comportement qui n’est pas si rare pour une baleine puisqu’elles protègent parfois d’autres animaux d’attaques de requins », poursuit Le Figaro. Elles sont notamment connues pour mettre à l’abri des phoques menacés par des orques. Un comportement altruiste semblable à celui d’un pompier qui vient en aide à de parfaits inconnus.

Mais en voulant bien faire, l’animal aurait pu avoir un geste fatal pour Nan Hauser : « J’ai essayé de m’éloigner de peur que [ce mâle] ne me percute violemment ou me frappe avec ses nageoires ou sa queue. Cela m’aurait brisé les os et rompu mes organes,. S’il m’avait maintenu sous sa nageoire pectorale, je me serai noyée », a raconté la biologiste à The Independant (en anglais). Enfin, si on la voit poser ses mains sur l’animal, elle conseille par ailleurs de ne jamais toucher une baleine.

Source: Franceinfo