Bénin – Affaire demande d’explication : l’acerbe réplique du FSP au préfet Modeste Toboula

Depuis hier, circulent sur les réseaux sociaux, des copies des

demandes d’explication adressées par le Préfet TOBOULA au Commissaire

Central de Cotonou et au Directeur Départemental du Littoral de la

Police Nationale.

Ces demandes en date du 23 janvier 2018 sous les N°

0022/DEP-LITT/SG/SP-C et N° 0031/DEP-LITT/SG/SP-C pour l’un et l’autre

sont libellées dans les mêmes termes comme suit : « Il m’a été donné

de constater que malgré mes instructions relatives au respect de

l’itinéraire déterminé après avis du ministre en charge de la sécurité

publique, concernant la marche organisée par le Front de Sursaut

Patriotique (FSP) ce mardi 23 janvier 2018, vous n’avez pas respecté

lesdites instructions.

Cette attitude qui dénote d’une incompétence et d’une inconscience

professionnelle dans l’accomplissement de votre mission d’agent de

sécurité publique est une faute grave.

En conséquence, je vous enjoins à me fournir immédiatement les raisons

qui motivent cette désinvolture remarquable de votre part.». (sic)

1- On peut remarquer que la demande d’explication est plutôt une

condamnation ; puisqu’ avant même une réponse des destinataires,

Toboula qualifie déjà leur attitude d’incompétence, d’inconscience

professionnelle et de faute grave. Le pouvoir de Talon, comme tout

pouvoir autocratique et dictatorial condamne toujours d’abord avant

même d’écouter le mis en cause et pour demander à la justice de punir.

2- Si pour TOBOULA, l’attitude du Commissaire Central et du Directeur

Départemental du Littoral de la Police Nationale est une faute grave,

voici ce que dit Le Matinal N°5255 du mercredi 24 janvier 2018 à

propos de l’attitude de la Police vis-à-vis de la marche du 23 janvier

: « Les forces de l’ordre, avec beaucoup de doigté et de

professionnalisme, ont géré la situation sans heurts. » (Souligné par

nous). Et tout le monde sait que Charles TOKO et son journal, le

Matinal, n’ont aucune sympathie pour le FSP, ni pour les manifestants

que le journal traite avec haine et mépris de « badauds », de «

crasseux », « ayant horreur le bain » (sic).

3- Si donc contrairement au constat du doigté et du professionnalisme

constatés par les journalistes du Matinal, l’officieux du pouvoir de

Talon, Toboula parle lui d’incompétence et d’inconscience

professionnelle, cela ne révèle-t-il pas que Toboula et son patron

Talon avaient un plan de répression criminelle qui a été déjoué par le

doigté et le professionnalisme de la police constatés sur le terrain.

D’où leur rage et fureur contre ces agents.

4- Alors, les demandes d’explication constituent des aveux de

préméditation de crimes de masses. Et le Commissaire central de

Cotonou et le Directeur départemental de la police nationale, s’ils

ont agi contre ce plan criminel, n’auraient fait que leur devoir :

encadrer l’exercice de la liberté de manifestation et utiliser leur

droit reconnu par la Constitution en son article 19 alinéa 2 qui

dispose que : « Tout individu, tout agent de L’Etat est délié du

devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave

et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés

publiques ». Et toute répression, toute sanction de quelque nature que

ce soit envers eux est inadmissible et inacceptable.

5- C’est pourquoi, le Front pour le Sursaut Patriotique (FSP) proteste

contre les intimidations à l’encontre du Commissaire central de

Cotonou et du Directeur Départemental de la Police nationale. Le FSP

rappelle à TOBOULA que toute tentative visant à les sanctionner est

inadmissible, arbitraire et anticonstitutionnelle.

Et en tout état de cause, le FSP est assuré que le peuple réhabilitera

toutes les victimes de sanctions arbitraires prises par le pouvoir

autocratique et dictatorial de Talon.

Cotonou, le 25 janvier 2018

Pour le Front pour le Sursaut Patriotique

Le Porte-parole

Jean Kokou ZOUNON