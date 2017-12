Pérou : la grâce humanitaire pour L’ex-chef de l’État Alberto Fujimori

Le président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, « a décidé d’accorder la grâce humanitaire à monsieur Alberto Fujimori et à sept autres personnes dans une situation similaire », a indiqué la présidence par un communiqué, dimanche. L’ancien homme fort du pays, âgé de 79 ans, avait été hospitalisé la veille, en raison de la dégradation de son état de santé.

« Il a été établi qu’Alberto Fujimori souffrait d’une maladie progressive, dégénérative et incurable, et que les conditions carcérales représentaient un danger pour sa vie, sa santé et son intégrité physique », précise le communiqué. Samedi, Alberto Fujimori avait été transféré de la prison vers une clinique de Lima en raison d’une baisse de tension artérielle et une arythmie, selon son médecin traitant.

L’ex-chef de l’État d’origine japonaise qui a gouverné le Pérou de 1990 à 2000, avait subi il y a une semaine une visite médicale dans le centre pénitentiaire où il purge sa peine depuis 2007. Il avait été condamné en 2009 à une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanité pour avoir commandité l’assassinat de 25 personnes aux mains d’un escadron de la mort durant la guerre contre les guérilleros du Sentier lumineux (extrême gauche maoïste).

Rumeurs sur une grâce présidentielle

Cette grâce a été accordée en réponse à une requête introduite le 11 décembre par le détenu, a précisé la présidence. Des rumeurs circulaient depuis un récent vote favorable à Pedro Pablo Kuczynski, surnommé PPK, sur une grâce à l’occasion de la fête de Noël et à l’issue de négociations entre le gouvernement et les proches de M. Fujimori.

Menacé de destitution par le Parlement, le président péruvien de centre droit a réussi jeudi à conserver le pouvoir, mais derrière cette victoire pointe la division du clan Fujimori qui conserve une forte influence dans ce pays.

Lors de son transfert, Alberto Fujimori était accompagné de son fils cadet, le député Kenki Fujimori, qui s’était abstenu lors du vote de jeudi au Parlement. Kenki Fujimori, qui se dispute l’héritage politique de son père avec sa soeur Keiko, a été le premier à réagir sur Twitter en remerciant au nom de sa famille le président pour son « geste noble et magnanime ».

« C’est un grand jour pour ma famille et pour le fujimorisme. Mon père est enfin libre. Ce sera un Noël d’espoir et de joie », a de son côté twitté Keiko Fujimori, chef du parti Fuerza Popular, la principale formation d’opposition. Keiko, qui incarne la branche modérée du fujimorisme, a toujours clamé l’innocence de son père et plaidé l’annulation de son procès pour irrégularités.

Les ambitions du fils Fujimori

Kenki, 37 ans, qui représente l’aile dure et conservatrice, ne cache plus son ambition présidentielle, sa sœur ayant raté le coche à deux reprises, en 2016 contre PPK et en 2011 contre Ollanta Humala, lui-même actuellement en détention provisoire, accusé d’avoir reçu trois millions de dollars du géant du BTP brésilien Odebrecht lors de sa campagne électorale.

Les familles des 25 victimes assassinées par les escadrons de la mort sous le régime Fujimori ont quant à elles dénoncé la grâce présidentielle.