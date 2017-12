Liberia / Présidentielles : le camp de George Weah affirme une victoire

Les responsables électoraux libériens ont entamé mercredi le décompte des élections présidentielles de mardi, alors que les Libériens attendaient des résultats qui devraient marquer le premier transfert de pouvoir démocratique du pays en plus de sept décennies.

Les magistrats électoraux, dans un stade de football à l’extérieur de la capitale, Monrovia, ont commencé à compiler les votes des 15 comtés du pays après le second tour de mardi entre l’ancien footballeur George Weah et le vice-président Joseph Boakai.

Le camp de Weah a déclaré que ses propres résultats basés sur les résultats des différents bureaux de vote lui ont permis de gagner avec environ 70% des voix. Les résultats partiels non officiels annoncés sur les stations de radio locales ont également montré Weah en tête.

La commission électorale a déclaré que les gens devraient attendre les comptes officiels. Une conférence de presse qui devait annoncer les premiers résultats mercredi matin a été reportée, les résultats définitifs étant attendus jeudi.

Le taux de participation au scrutin de mardi a semblé faible, mais les habitants de Monrovia ont exprimé leur soulagement que le vote se soit déroulé sans heurt, après un premier tour en octobre que plusieurs candidats ont déclaré entaché de fraude.

« L’élection était libre, juste et transparente », a déclaré Kelly Johnson, un commerçant de 29 ans. « Personne n’a été forcé de faire quoi que ce soit. Nous y sommes allés librement et nous avons voté librement. «

Weah et Boakai sont en lice pour succéder à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, dont la règle de 12 ans a cimenté la paix dans le pays ouest-africain après la fin de la guerre civile en 2003.

Weah, qui est devenu en 1995 le premier joueur non européen à remporter le titre de joueur de l’année du football européen, est largement considéré comme le favori, ayant recueilli 38,4% des voix contre 28,8% pour Boakai au premier tour.

« C’est clair. Nous n’attendons que la (commission électorale) pour annoncer les résultats et le déclarer président « , a déclaré à Reuters Morluba Morlu, directeur adjoint de la campagne de Weah pour les opérations.

« Nous appelons Boakai à reconnaître sa défaite et à féliciter George Weah », a-t-il déclaré.

Les officiels du Parti de l’Unité au pouvoir de Boakai n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter mais au siège du parti, les supporters étaient plus circonspects.

« Nous écoutons le résultat que la radio donne. Au moins, nous sommes satisfaits des résultats obtenus dans le comté de Lofa « , a déclaré Jerry Mulbah, faisant référence au comté de Boakai, au nord du Liberia, où des résultats non officiels l’ont montré en tête.

Plus tôt, le Département des Relations Internationales et de la Coopération a félicité Weah pour sa victoire, bien qu’il semble que cette déclaration ait été envoyée trop tôt.

Weah a pris par Twitter pour remercier tous ses partisans, en disant qu’il prévoit de libérer le pays.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017

— George Weah (@GeorgeWeahOff) December 26, 2017