Liberia : George Weah président, une étape franchie et une nouvelle ère en perspective

Une transition pacifique du pouvoir dans la plus ancienne république d’Afrique est une source d’optimisme, selon les analystes, mais des défis majeurs attendent le président élu du Liberia, George Weah.

Stimuler l’économie sera particulièrement important pour le nouveau président, car beaucoup de ses partisans, jeunes et sans emploi ou sous-employés, sont ceux qui ont le plus besoin d’opportunités, a déclaré Robtel Neajai Pailey, un universitaire libérien.

« Vous avez un très petit groupe de personnes qui se débrouillent très bien et ensuite une grande majorité qui ne fait que gratter…et cette grande majorité, dont une grande partie est composée des moins de 35 ans qui se sont présentés en grand nombre pour élire Weah », a déclaré Pailey à Al Jazeera.

Weah, qui entrera en fonction le mois prochain, a obtenu 61,5% du vote du 26 décembre. Son rival, le vice-président Joseph Boakai du Parti de l’unité, a recueilli 38,5% des voix.

Ce second tour de scrutin a été retardé après qu’une contestation judiciaire, déposée par la tierce partie, a allégué que des fraudes électorales et des irrégularités avaient eu lieu. Mais la plus haute cour du pays a statué qu’elle n’avait pas assez de preuves de fraude, permettant de continuer.

Ces processus électoraux et judiciaires témoignent de la «volonté de développement démocratique» du Libéria et démontrent qu’il «n’est pas un paria international, mais … un pays doté d’institutions nationales crédibles», a déclaré Ibrahim al-Bakri Nyei, un analyste politique libérien.

« Nous apprenons maintenant que nous pouvons prendre le pouvoir à travers les processus légaux et en passant par des processus électoraux […] ne prenant pas nécessairement le pouvoir par le biais du pouvoir de l’arme », a déclaré M. Nyei à Al Jazeera.

Transition pacifique

Boakai, qui a servi comme adjoint à la présidente Ellen Johnson Sirleaf pendant 12 ans, a accepté sa défaite avec grâce. Vendredi, il aurait appelé Weah pour concéder la défaite après l’annonce des résultats provisoires des élections.

Dans un discours plus tard à ses partisans, Boakai a dit qu’il a offert au président élu « une main de bonne volonté, d’amitié et de gratitude » et a exhorté les Libériens « à travailler encore plus dur pour promouvoir la réconciliation ». Nyei a déclaré que le comportement de Boakai était inhabituel.

« Boakai est le premier candidat à la présidentielle … depuis l’introduction de la démocratie multipartite qui est sortie pour concéder la défaite et féliciter son adversaire et appeler ses partisans à se rallier derrière le gouvernement », a déclaré M. Nyei.

« C’est un signe que la démocratie électorale n’est pas un jeu à somme nulle. » La politique au Libéria, qui a déclaré son indépendance en 1847, a été dominée pendant des décennies par la règle du parti unique, avant un coup d’État militaire en 1980.

Une période d’incertitude a suivi, menant finalement à des guerres civiles consécutives entre 1989 et 2003 qui ont laissé environ 250 000 personnes mortes et l’économie et l’infrastructure du pays en ruines.

Les élections de cette année étaient les troisièmes depuis la fin du conflit dévastateur il y a 14 ans, alors que la victoire de Weah marque la première transition pacifique du pouvoir dans le pays depuis 1944. Pailey a dit alors que « tous les signes indiquaient » que Weah battait Boakai, la marge par laquelle il a gagné était plus surprenante qu’autre chose.

Au premier tour de scrutin pour un nouveau président en octobre, les résultats étaient plus proches entre les deux premiers candidats: Weah a obtenu 38,4% des suffrages, contre 28,8% pour Boakai. « Je pense que les gens sont simplement fatigués du statu quo », a déclaré Pailey. « Ils sont fatigués de la présidente Sirleaf, ils sont fatigués de Joseph Boakai. »

Elue présidente en 2005, Sirleaf a été la première femme à être nommée chef d’Etat dans un pays africain. Elle a purgé deux mandats de six ans, la limite prévue par la constitution libérienne.

Opportunités économiques

La fin de l’ère de Sirleaf trouve le pays face à plusieurs défis. L’année dernière, le Liberia se classait au 177e rang sur 188 pays selon l’échelle du développement humain, qui mesure l’espérance de vie, l’accès à l’éducation et le niveau de vie, selon le Fonds de développement des Nations Unies.

Environ 64% des Libériens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 1,3 million de citoyens vivent dans l’extrême pauvreté, selon les estimations du Programme alimentaire mondial. L’inflation a explosé ces dernières années et la mauvaise gestion économique a entraîné une inflation massive, tandis que la crise d’Ebola de 2014 et 2015 a également frappé durement l’économie.

Au cours de sa campagne, M. Weah a promis de « créer plus d’emplois, de fournir une éducation gratuite et des soins de santé gratuits, mais il y avait peu de détails sur la manière de les atteindre », a déclaré M. Nyei.

Mais malgré les promesses souvent larges et minutieuses, le message de changement du footballeur devenu politicien a touché les jeunes Libériens qui voient dans son ascension fulgurante l’expression de leurs rêves d’un avenir meilleur.

Pour beaucoup de ses partisans, Weah « représente leur histoire », selon Pailey. Le président élu a grandi dans le bidonville de Clara Town, dans la capitale, Monrovia, où il a perfectionné ses talents de footballeur pour finalement devenir une star sportive internationale. « L’esprit de sa victoire est qu’il y a de l’espoir qu’il se souviendra de ces moments difficiles qu’il a passés à Clara Town en tant que pauvre joueur de football aspirant », a-t-elle dit.

« Les gens dansent dans les rues parce qu’ils espèrent qu’il nivellera les règles du jeu. »

Figures divisées

Pourtant, le Liberia reste une nation politiquement et socialement fragmentée, a déclaré Pailey, notant qu’il serait important d’inviter « les forces politiques qui n’étaient pas nécessairement de grands supporters ou des fans de Weah » dans la conversation politique.

Mais elle a souligné que plusieurs loyalistes de Sirleaf se sont positionnés dans le camp de Weah, ce qui soulève la question de savoir «combien de changements auront réellement lieu dans son administration».

Nyei a ajouté que les membres de la « vieille garde » du pays sont également apparus près du président élu. Le vice-président élu de Weah, Jewel Howard-Taylor, est l’ex-épouse de l’ancien président et homme fort libérien Charles Taylor.

Taylor était une figure centrale dans les première et deuxième guerres civiles du pays, qui ont été menées entre 1989 et 1997, et de 1999 à 2003, respectivement. Taylor a été condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en Sierra Leone.

Prince Johnson, un chef rebelle libérien notoire devenu politicien, a également soutenu Weah avant le vote du second tour. Johnson s’était auparavant prononcé contre le président élu, déclarant toutefois à une station de radio de Monrovia en septembre qu’une victoire de Weah enverrait le pays « à la guerre », a rapporté GNN Liberia.

Mais avec de nombreux partisans loyaux, l’approbation de Johnson a finalement été considérée comme un coup de pouce.

Lutter contre la corruption

Reste à voir comment la proximité de ces figures qui divisent à une future administration de Weah affectera les efforts de réconciliation nationale ou les appels à l’éradication de la corruption, reste à voir, a indiqué M. Nyei.

Lawrence Yealue est un représentant basé à Monrovia au Accountability Lab, un groupe qui travaille sur l’éducation et la sensibilisation communautaire pour promouvoir la responsabilité dans les fonctions publiques.

Il a dit qu’il reste préoccupé par ce que « le début de cette administration Weah va ressembler », en particulier sur la question de la corruption, qui, selon lui, est une grande préoccupation pour de nombreux Libériens.

« Le chemin est long, mais les Libériens sont prêts à prendre des mesures contre les personnes qui ont économiquement volé dans ce pays », a déclaré Yealue à Al Jazeera.

Il a affirmé que le pays suivra de près ce que Weah proposera lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier. « Comment pouvons-nous commencer à poursuivre les gens? » Comment pouvons-nous obtenir de la Commission anti-corruption du Liberia le plein pouvoir de poursuivre les gens? » s’est questionné Yealue.

« Il doit vraiment montrer à partir de son discours inaugural qu’il veut des affaires. »