Jérusalem : la gare près du mur des lamentations portera le nom de Donald Trump

Israël va donner le nom de Donald Trump à la station de train qu’il entend construire près du mur des Lamentations, haut lieu du judaïsme situé dans la Vieille ville à Jérusalem-Est annexée, a décidé le ministre des Transports.

Le ministre, Israël Katz, a décidé mardi d’adopter les recommandations d’un comité visant à prolonger jusque dans le quartier juif de la Vieille ville la future ligne à grande vitesse entre Tel-Aviv et Jérusalem, et à établir une station à quelques dizaines de mètres du mur des Lamentations, ont indiqué ses services dans un communiqué consulté mercredi par l’AFP.

Cet arrêt s’appellera « Donald John Trump », a décidé le ministre, « en raison de sa décision historique et courageuse de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l’État d’Israël et de sa contribution au renforcement du statut de Jérusalem comme capitale du peuple juif et de l’Etat d’Israël ». Donald Trump a décidé le 6 décembre de rompre unilatéralement avec des décennies de diplomatie américaine et internationale, et de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.