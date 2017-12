Football : Harry Kane meilleur buteur de 2017, Messi, Ronaldo et compagnie s’inclinent

Harry Kane finit meilleur buteur de 2017 devant Lionel Messi avec 56 buts toutes compétitions confondues.

Harry Kane, star de l’Angleterre et Tottenham, est assuré de terminer meilleur buteur de l’année civile 2017 avec 56 buts (club et sélection), grâce à son triplé contre Southampton mardi en Premier League.

Kane, âgé de 24 ans, devance ainsi Lionel Messi (54 buts, Barcelone et Argentine) et un trio à 53 buts composé de Robert Lewandowski (Bayern Munich et Pologne), Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) et Edinson Cavani (Paris SG et Uruguay).

Harry Kane a aussi marqué son 37e but en Premier League lors du match de Tottenham Hotspur contre Southampton au Wembley Stadium, renversant un record de l’histoire du club, de 22 ans détenu par l’ancien attaquant anglais Alan Shearer.