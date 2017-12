Emmerson Mnangagwa veut créer un « nouveau Zimbabwe »

Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a promis d’introduire de nouvelles politiques pour se réengager avec la communauté mondiale et attirer les investissements étrangers après des décennies d’isolement sous Robert Mugabe.

Dans son premier discours sur l’état de la nation, mercredi, Mnangagwa a déclaré que ses priorités étaient de relancer l’économie en difficulté de la nation d’Afrique australe et de lutter contre la corruption.

« Mon gouvernement est déterminé à ouvrir le Zimbabwe à l’investissement en construisant une économie libre et transparente qui profite aux Zimbabwéens et accueille les étrangers« , a-t-il déclaré lors d’une séance conjointe des deux chambres du parlement du pays.

À cette fin, le gouvernement dévoilera bientôt « un solide programme d’engagement et de réengagement avec la communauté internationale dans notre tentative continue de rejoindre la communauté des nations », a-t-il déclaré. Mnangagwa , un allié de longue date de Mugabe, est arrivé au pouvoir le mois dernier après que son prédécesseur de 93 ans a été renversé par un coup d’Etat militaire.

« Les développements économiques exigent un gouvernement propre »

À la fin du règne de 37 ans de Mugabe, le Zimbabwe était devenu un État paria en raison des sanctions américaines et européennes sur les violations des droits de l’homme, et son économie était en lambeaux avec un chômage et une inflation extrêmement élevés. Mnangagwa a promis de construire un « nouveau Zimbabwe » basé sur l’honnêteté, la transparence et la responsabilité.

L’homme de 75 ans, que les critiques ont accusé de corruption et de répression, a promis une tolérance zéro contre la corruption et a déclaré que son gouvernement ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir une élection crédible, libre et équitable l’année prochaine.