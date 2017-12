Bénin : Sébastien Ajavon dans ses souvenirs d’enfance

En cette veille des fêtes de fin d’année, le Président Sébastien Ajavon a présenté ses meilleurs vœux au peuple béninois. Ceci à travers un message publié dans la matinée de ce samedi 23 décembre 2017 sur sa page Facebook. Il a invité les uns et les autres à plus d’espoir pour demain, à travailler davantage pour la concrétisation des rêves. Il a également laissé transparaître dans son message, quelques souvenirs d’enfance lors des fêtes de fin d’année.

Intégralité du message de Sébastien Ajavon

Chers amis,

Recevez en cette veille de la célébration de la nativité tous mes bons vœux.

Plus qu’une simple fête confessionnelle, Noël est un grand moment de retrouvailles et de partage et je suis très heureux de pouvoir m’adresser à vous.

Noël et les fêtes de fin d’année sont des moments magiques pour nos enfants qui nous égaient par leur bonne humeur contagieuse. L’ultime instant du déballage des cadeaux, les succulents repas de fête… Le bonheur véritable tient à très peu de chose. Je me souviens avec nostalgie de mon enfance. Gardons vivace dans notre cœur le tendre souvenir de ces moments et apprenons à croire en nous-mêmes, en notre potentiel et en l’avenir.

C’est pourquoi, je nous invite à plus d’espoir pour demain, à travailler davantage pour la concrétisation de nos rêves et pour les changements que nous attendons avec impatience dans nos vies.

Je nous souhaite de prendre soin de nos enfants et des plus faibles d’entre nous, de leur dire combien nous les aimons et combien le Bénin compte sur tous ses enfants.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année.