7ème émission obligataire de la CRRH-UEMOA : 5 banques actionnaires refinancées

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) a clos le samedi 04 novembre 2017, sa septième émission obligataire d’un montant de 25,1 milliards de francs cfa dénommée « CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2019 », d’une durée de 12 ans et portant un taux d’intérêt de 5,95% l’an net d’impôt et taxes dans tous les pays de l’Union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’ouest (UEMOA).

Le vendredi 22 décembre 2017, la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) a procédé à la signature des instruments juridiques de mise à disposition de cinq (05) banques actionnaires, des ressources mobilisées. C’était à la faveur d’une brève cérémonie qui a eu lieu à Lomé au Togo, dans les locaux de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) en présence des représentants des banques refinancées, des administrateurs, des actionnaires et nombre d’invités.

Selon de Directeur Général de la CRRH-UEMOA, Christian Agossa, cette septième opération de refinancement porte à 132 milliards de francs cfa, le montant de ressources mobilisées par la CRRH-UEMOA sur le marché régional en 5 années d’activités opérationnelles, pour le refinancement de prêts à l’habitat consentis par 34 banques refinancées couvrant les huit pays de l’union et 55 portefeuilles refinancés.

Notée AA à l’échelle régionale avec perspective positive par l’agence Bloomfield Investment Corporation, la CRRH-UEMOA jouit d’un risque de crédit les plus sûres de l’UEMOA. A ce titre, elle reste ouverte aux banques de l’Union désireuses de renforcer leurs concours au financement de l’habitat dans l’Union par le recours de ses services.

Rappelons que la CRRH-UEMOA dispose d’un actionnariat de cinquante-quatre banques commerciales de l’UEMOA, aux côtés de la Banques ouest africaine de développement (BOAD), première institution de financement à long terme de l’UEMOA, de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), institution de financement à long terme de la CEDEAO, Shelter Afrique (SHAF), institution continentale dédiée à la promotion et au financement de l’habitat en Afrique, et la Société financière internationale (SFI), institution du Groupe de la Banque Mondiale dédiée au financement du secteur privé.