Une reine de beauté du Nigéria cruellement assassinée aux Etats-Unis

Une ancienne miss du Nigéria a été abattue par un homme armé à Philadelphie aux Etats-Unis, alors qu’elle se trouvait dans sa voiture devant son domicile.

Selon les informations, Najeebat Sule, 24 ans, a été abattue devant sa maison par un individu qui lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Elle était dans sa voiture en train d’échanger des messages avec une amie quand la scène s’est passée. Le meurtre a eu lieu le 12 mars dernier et, selon les médias, près de trois semaines plus tard, la police n’a pas trouvé de mobile et n’a procédé à aucune arrestation.

Le père de Sule, Adewale Sule, a entendu les coups de feu et est sorti de la maison juste à temps pour voir le suspect tirer le dernier coup de feu sur sa fille. «J’ai vu le gars tirer sur ma fille. Il a tiré le dernier round et je l’ai poursuivi », a déclaré le père. «Il est retourné à sa voiture en courant », a-t-il ajouté.

Sule et sa famille ont immigré à Philadelphie depuis leur Nigéria natal au début des années 2000. La jeune femme venait juste de décrocher une maîtrise en santé publique de l’Université West Chester et poursuivait des recherches pour un doctorat. En 2019, elle a été couronnée deuxième finaliste du concours international Miss Nigeria.