Real Madrid: Sergio Ramos de nouveau à l’infirmerie

Dans un communiqué officiel ce jeudi 1 octobre 2021, les Merengue ont annoncé une blessure musculaire pour l’international espagnol, Sergio Ramos, au niveau du mollet de la jambe gauche.

Encore une mauvaise nouvelle pour le Real de Zinedine Zidane. L’entraîneur français, qui doit déjà composer avec la blessure de Toni Kroos, contractée pendant la trêve internationale, doit aussi se passer de son capitaine Sergio Ramos.

En effet, dans un communiqué officiel publié ce jeudi, les Merengue ont annoncé une blessure musculaire pour l’international espagnol au niveau du mollet de la jambe gauche. Une blessure qui survient quelques semaines seulement après le retour en compétition du défenseur madrilène.

Pour le moment, la durée de son indisponibilité n’a pas été précisée par le champion d’Espagne en titre, mais les médias espagnols évoquent une absence d’un mois. Une durée qui peut être raccourcie ou rallongée après un examen plus approfondi.

Il s’agit d’un gros coup dur en perspective pour l’entraîneur de la Maison Blanche, Zinédine Zidane, dans un mois d’avril qui s’annonce particulièrement éprouvant pour les Merengue. En effet, le club de la capitale espagnole a une double confrontation face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions, mais aussi un clasico déterminant en Liga.

La réaction de Ramos

Le capitaine du Real Madrid a réagi par rapport à cette nouvelle blessure via un message sur son compte Instagram.

« Hier, après le match, je me décrassais sur le terrain et j’ai ressenti un pincement au mollet gauche. Aujourd’hui, j’ai passé des tests et il a été confirmé que j’avais une blessure musculaire… s’il y a une chose qui me fait mal, c’est de ne pas pouvoir aider l’équipe dans ces matchs d’exigence maximale où la saison est en jeu », a déclaré Ramos.