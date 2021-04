Qualif Mondial 2022 zone Europe: les résultats du mercredi 31 mars

Mercredi 31 mars, le Danemark et l’Ecosse ont cartonné quand la France a peiné lors du troisième match de qualifications de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Retrouvez les résultats de la soirée.

La 3e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 était à l’honneur mercredi soir sur les pelouses européennes. .43 buts ont été inscrits dans les 15 matches. On retiendra le carton plein du Danemark face à l’Autriche (4-0), la victoire de l’Angleterre sur la Pologne (2-1), mais aussi le succès inattendu de la Macédoine du Nord en Allemagne (1-2) et celui plus étriqué des Bleus en Bosnie-Herzégovine (1-0).

Résultats/ 3ème Journée:

🛑Groupe B :

■Espagne 🇪🇦 3-1 🇽🇰 Kosovo

■Grèce 🇬🇷 1-1 🇬🇪 Géorgie

Classement :

1. 🇪🇦 Espagne 7 pts

2. 🇸🇪Suède 6 pts (-1)

3. 🇬🇷 Grèce 2 pts (-1)

4. 🇬🇪Géorgie 1 pt

5. 🇽🇰Kosovo 0 pt (-1)

🛑Groupe C :

■ Lituanie 🇱🇹 0-2 🇮🇹 Italie

■ Irlande du Nord 🏳 0-0 🇧🇬 Bulgarie

Classement :

1. 🇮🇹 Italie 9 pts

2. 🇨🇭 Suisse 6 pts (-1)

3. 🏳Irlande du Nord 1 pt (-1)

4. 🇧🇬 Bulgarie 1 pts

5. 🇱🇹 Lituanie 0 pt (-1)

🛑Groupe D

■Bosnie Herzeg.🇧🇦 0-1 🇫🇷France

■Ukraine🇺🇦 1-1 Kazakhstan

Classement :

1. France 🇫🇷 7 pts

2. Ukraine 🇺🇦 3 pts

3. Finlande 🇫🇮 2 pts

4. Bosnie Herzégovine🇧🇦 1pt

5. Kazakhstan 🇰🇿 1 pt

🛑Groupe F :

● Autriche 🇦🇹 0-4 🇩🇰 Danemark

●Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 4-0 🇫🇴 Îles Féroé

●Moldavie 🇲🇩 1-4 🇮🇱 Israël

Classement :

1. 🇩🇰Danemark 9 pts

2. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse 5 pts

3. 🇮🇱 Israël 4 pts

4. 🇦🇹 Autriche 4 pts

5. 🇫🇴Iles Féroés 1 pt

6. 🇲🇩Moldavie 1 pt

🛑Groupe I :

●Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2-1 🇵🇱 Pologne

●Andorre 🇦🇩 1-4 🇭🇺 Hongrie

●Saint-Marin 🇸🇲 0-2 🇦🇱 Albanie

Classement :

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre 9 pts

2. 🇭🇺 Hongrie 7 pts

3. 🇦🇱Albanie 6 pts

4. 🇵🇱Pologne 4 pts

5. 🇦🇩Andorre 0 pt

6. 🇸🇲Saint-Marin 0 pt