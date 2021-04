Promotion du patrimoine culturel: le Mali et le Qatar signent un mémorandum d’entente

Le Mali et le Qatar ont signé ce jeudi, un mémorandum d’entente pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel.

Le document a été signé, côté qatari, par SEM Ahmed Abdulrahman AL-SENADI, Ambassadeur au Mali, et côté malien, par SEM Zeïni MOULAYE, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en présence de la Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme DRAME Kadiatou KONARE.

Par la signature de ce document, les deux pays réaffirment, notamment, leur volonté de réaliser des activités de promotion culturelle mutuellement avantageuses. Ils conviennent de la nécessité de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel, de part et d’autre.

Pour l’Ambassadeur, cette signature confirme que la coopération entre les deux pays s’intensifie et se diversifie. Le ministre a, pour sa part, salué l’appui multiforme de l’État du Qatar au Mali, notamment dans le domaine humanitaire, à travers des structures, telles que Qatar Charity, Croissant Rouge et dans la lutte antiterroriste. Il a invité l’Ambassadeur à transmettre à Son Altesse Sheikh Tamin Bin AL- THANI, la gratitude du peuple et du gouvernement maliens.