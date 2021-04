Niger: le président Mohamed Bazoum entre dans ses nouvelles fonctions

Le président élu du Niger Mohamed Bazoum a prêté serment vendredi, quelques jours seulement après que le pays a été témoin d’une tentative de coup d’Etat militaire.

C’est désormais officiel, le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, est entré dans ses nouvelles fonction en tant que commandant en chef du pays. Il succède ainsi à Mahamadou Issoufou qui a dirigé le pays d’Afrique de l’ouest pendant 10 ans. Cette cérémonie qui consacre Bazoum, constitue le tout premier transfert démocratique de pouvoir d’un président élu à un autre, depuis l’indépendance du pays.

L’investiture du président nouvellement élu Mohamed Bazoum vendredi intervient quelques jours après que les forces de sécurité nigériennes ont déjoué une tentative de coup d’État militaire au palais présidentiel dans la nuit de mardi à mercredi. Le Niger fait déjà face à des menaces sans précédent de la part d’extrémistes islamiques près de sa frontière troublée avec le Mali.

Le nouveau président Bazoum, devra relever plusieurs défis pendant son mandat de cinq ans et donc sa gestion sera scrutée à la loupe par le peuple. Le Niger est le pays le plus pauvre du monde selon les rapports et Bazoum devra relever l’économie du pays et améliorer les scores économiques. Il doit également résoudre le problème de la sécurité qui est le plus grand chantier, mais lié étroitement à l’économie et à l’amélioration de la situation sociopolitique du pays.