Niger: le président élu Mohamed Bazoum prête serment ce vendredi 2 avril

Élu avec 55,75% des voix exprimées, selon la cour constitutionnelle, le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, va prêter serment ce vendredi, au centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey.

Après une décennie de gestion du Niger, le président sortant, Mahamadou Issoufou, va passer le témoin à son dauphin, Mohamed Bazoum, ce vendredi. « Mes chers concitoyens, c’est la toute dernière fois que je m’adresse à vous, en tant que Président de la République. Permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour m’avoir donné l’occasion de vous servir tout au long de ces dix dernières années. Ce fut pour moi un immense honneur », a-t-il déclaré dans son message à la nation, jeudi soir.

A lire aussi: Niger: démission du Premier ministre et de son gouvernement

Le nouveau président sera investi au centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence de plusieurs invités diplomatiques et politiques, dont les présidents du Burkina Faso et du Mali ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou. Une fois investi, Mohamed Bazoum aura la lourde tâche de résoudre le problème de l’insécurité auquel est confronté son pays depuis des années.

Ancien ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, Mohamed Bazoum devra apporter sa compétence à la cause de son pays. La tentative de coup d’Etat manquée dans la nuit du mardi à mercredi, témoigne à quel point le pays est fortement menacé du point de vue sécuritaire. Outre la sécurité, il devra également militer pour la réconciliation de la classe politique. Au volet sanitaire, des attentes sont énormes et devront également être comblées par le président élu pour l’assurance du peuple nigérien.