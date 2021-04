Mercato: le Bayern Munich fonce sur Son Heung-Min

Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur l’attaquant sud-coréen Heung-Min Son pour renforcer son secteur offensif pour les prochaines saisons.

Champion d’Europe en titre, le Bayern Munich cherche à renforcer son secteur offensif pourtant très impressionnant pour les prochaines saisons. Si le club bavarois a refusé dernièrement de s’attacher les services de l’attaquant de Dortmund Erling Haaland, les dirigeants allemands auraient ciblé l’ailier de Tottenham, Heung-Min Son.

A lire aussi: Après le Barça, les représentants de Haaland au Real Madrid pour discuter de son transfert

Selon FourFourTwo, les Allemands sont intéressés par le profil du buteur sud-coréen, auteur de 13 buts et 9 passes décisives cette saison en championnat. Le joueur des Spurs est estimé à 85 millions d’euros, en pleine crise de covid un transfert à ce prix s’annonce compliqué. Après six ans à Londres et deux saisons compliqué, le joueur de 28 pourrait se laisser tenter par un nouveau défi.