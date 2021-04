Meghan Markle et Harry victime de racisme: la princesse Anne pointée du doigt

Dans leur interview accordée à Oprah, Meghan Markle et Harry avaient annoncé avoir été victimes de racisme dans la famille royale pendant que la duchesse était enceinte de Archie. Même si le couple a refusé de dévoiler le nom de la personne que dérangerait la couleur de la peau du petit Archie, la princesse Anne est pointée du doigt.

Le mercredi 31 mars 2021, Lady Colin Campbell, une mondaine britannique a dévoilé le nom de la personne que Meghan Markle et le prince Harry accusent de racisme. Selon Meghan Markle et Harry, il y a eu au sein de la famille royale des « conversations » et des « inquiétudes » autour de la couleur de peau de leur Archie.

Mais Meghan et Harry ont rassuré lors de leur interview qu’il ne s’agissait ni de la reine Elizabeth II, ni de son mari, le prince Philip. De son côté, le prince William avait fait savoir que la famille royale britannique n’était « absolument pas raciste ». Aux dernières nouvelles, Lady Colin Campbell, âgée de 71 ans, vient d’en dire plus.

C’est une mondaine née en Jamaïque, plus connue sous le nom de Lady C. Selon elle, l’auteur du racisme serait la princesse Anne, la tante de Harry, soeur de Charles, et fille de la reine Elizabeth II.

« Elle [Anne] s’inquiétait des effets désastreux que pourrait avoir l’arrivée d’une telle personnalité connue, avec son caractère bien trempé, au sein de la famille, non seulement pour tous les membres, mais aussi pour l’enfant né de son union avec Harry », a confié Lady C.

Des propos qui visiblement sont très loin de ce que les Sussex ont rapporté. Pour Lady C, Meghan Markle et Harry ont mal interprété les déclarations d’Anne.

A l’en croire, c’est Harry qui aurait rapporté ces objections à Meghan Markle qui y aurait tout de suite vu une « histoire de couleur ». Mieux, « Harry a décidé que la plus mince des allusions à la culture faisait référence à la couleur« .

« Nous sommes face à des gens qui sont très désireux de repérer une offense là où il n’y en a sans doute pas« , déplore Lady C.