Mali – Opération «Takuba»: les puissants «Black Hawk» suédois prêts à entrer en jeu

Les hélicoptères suédois UH-60 «Black Hawk», arrivés au Mali au début de l’année pour faire partie des forces spéciales européennes «Takuba», sont désormais capables d’entrer en jeux pour exécuter des missions sur le terrain, selon un rapport de Bulgarian Military.

L’Union européenne et la Grande Bretagne ont initié une opération dénommée «Takuba» au Mali, placée sous l’égide de la France, dans le but de coaliser leurs forces pour tenter de mettre fin à l’insurrection djihadiste au Sahel. L’opération a pour mission d’apporter protection et soutien aux forces armées maliennes sur les théâtres d’affrontement.

Dans le cadre de cette opération, la Suède qui fait partie des pays participants, a envoyé 150 soldats et trois puissants hélicoptères «Black Hawk» dans le pays en janvier pour fournir une force de réaction rapide par voie aérienne. Les trois hélicoptères avaient un besoin urgent d’obtenir l’autorisation nécessaire pour mener des opérations militaires au Mali. C’est désormais un fait, rapporte BM.

Le média spécialisé ajoute dans son rapport que, si nécessaire, Stockholm peut porter la Force de réaction rapide suédoise au Mali à 250 soldats. En plus des trois hélicoptères, les Suédois ont également envoyé un avion de transport militaire C-130 Hercules au Mali, qui a atterri au Niger voisin.