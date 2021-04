Liga: Real Madrid – Eibar, les compos probables

Le Real Madrid reçoit Eibar ce samedi 3 avril 2021, dans le cadre de la 29e journée de la Liga. Un aperçu des compos probables des deux équipes.

Le championnat espagnol rentre dans sa dernière ligne droite, et les clubs encore en lice pour décrocher le titre chercheront à décrocher le plus de victoires possibles. C’est le cas du Real Madrid qui reçoit Eibar ce samedi, dans le compte de la 29e journée de la Liga.

Les Merengue sont actuellement 3e du championnat à 2 points du Fc Barcelone et 6 points du Leader l’Atletico. Ils se doivent donc de gagner ce match pour continuer à croire au titre. Il faudra pour cela se sortir du match piège face à Eibar. En effet, les adversaires du Real sont relégables, et donneront tout pour décrocher des points sur ce match.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane devra se passer de son capitaine Sergio Ramos, blessé et absent au moins un mois. Toni Kroos et Valverde qui ont repris l’entraînement pourraient faire partie du groupe de ZIdane pour ce match, même si le technicien français ne prendra aucun risque. En revanche, Eden Hazard et Dani Carvajal sont toujours absents.

De son côté, José Mendilibar devra se passer de Yoshinori Muto, Jose Angel, Pedro Bigas et Roberto Correa tous à l’infirmerie. Aussi, Edu Exposito est également peu susceptible d’être disponible.

Voici la compo probable des deux équipes:

Real Madrid: Courtois; Varane, Militao, Nacho; Vazquez, Modric, Casemiro, Isco, Mendy; Vinicius, Benzema

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Arbilla, Rafa; Alvarez, Diop; Gil, Garcia, Rodrigues; Kike