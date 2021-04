Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Eibar

Le Real Madrid a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match face à Eibar ce samedi dans le cadre de la 29è journée de Liga.

Après une semaine de pause en raison de la trêve internationale, la Liga reprend ses droits. Ce weekend, on joue la 29è journée du championnat. Troisième au classement, le Real Madrid reçoit Eibar (samedi) au stade Alfredo di Stefano. Invaincus lors des trois dernières sorties, les Madrilènes vont tenter d’enchaîner un quatrième succès de rang face au club basque qui croule sous les mauvais résultats.

A lire aussi: Real Madrid: Eden Hazard de retour à l’entrainement

Pour ce match, Zidane a convoqué un groupe de 20 joueurs. De retour de blessure avec sa sélection, Toni Kroos figure sur la liste tout comme Karim Benzema très en forme depuis le début de l’année 2021. Présent à l’entrainement collectif ce vendredi matin, Eden Hazard n’est pas retenu dans le groupe ainsi que Sergio Ramos, blessé au mollet.

Le groupe du Real Madrid:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube .

Défenseurs: E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et F. Mendy .

Milieux: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco et Arribas.

Attaquants: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano et Rodrygo