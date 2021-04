« Les vrais opposants, les vrais contradicteurs au régime sont au Bénin, pas en fuite », Alain Orounla

A Lokossa, dans le département du Mono où il était le mercredi 31 Mars, le ministre de la communication et de la poste, et porte-parole du duo-candidat Talon-Talata a opiné sur la polémique relative aux réformes politiques qui auraient conduit à l’exclusion et à la situation des exilés.

L’absence à la course pour la présidentielle de certaines personnalités renforce la polémique sur le caractère exclusif des réformes politiques et institutionnelles initiées par le chantre de la rupture depuis son avènement au pouvoir en 2016.

A la faveur d’une sortie médiatique le Mercredi 31 Mars dernier, le ministre Alain Orounla s’est intéressé à la question et au débat relatif à la situation des exilés politiques. Pour le porte-parole du duo Talon-Talata, ceux qu’on dit exclus l’ont été parce qu’ils se sont mis eux-mêmes en marge de la société.

« Lorsqu’un délinquant décide de rompre les règles du vivre en commun, on ne l’exclut pas. Il s’exclut surtout lorsqu’il ne veut pas rendre compte », a fait savoir le ministre pour parler à la fois des exilés et des recalés de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021.

Pour exprimer le fond de sa pensée, Alain Orounla est retourné à la genèse des réformes qui font aujourd’hui polémique. Pour lui, la classe politique dans son ensemble avait donné son accord sur la nécessité de parvenir à de grands regroupements politiques afin de sceller le sort des partis politiques de quartier.

De ce point de vue, il affirme ne pas comprendre ce qui fait aujourd’hui polémique au sein de la classe politique qui se réclame de l’opposition. D’ailleurs, précise-t-il, ceux qui disent qu’ils ont été exclus ne sont que quelques individus qui ne veulent pas se retrouver dans le système collectif.

Au Bénin, poursuit-il, on ne fait obligation à aucun parti politique d’être de la mouvance. A l’en croire, le fait que vous soyez contre le régime est de votre droit et personne ne peut vous en vouloir parce que vous êtes opposant.

« On peut être opposant et vivre tranquillement sur le territoire béninois. La preuve en est que les vrais opposants, les vrais contradicteurs au régime sont au Bénin, pas en fuite« , a martelé Alain Orounla.

Pour ceux qui ont pris l’initiative de quitter le pays suite à des démêlés avec la justice béninoise, le ministre de la communication et de la poste se refuse de les considérer comme étant des exilés politiques.

Pour lui, ceux que certains appellent des exilés politiques par abus de langage, sont quelques acteurs politiques ayant géré les finances publiques dont ils sont accusés de prévarication, de détournement ou ceux qui ont été en rupture avec les lois de la République qu’ils ont eux-mêmes établies mais qu’ils refusent de subir.

Ex-avocat d’un des « exilés » politiques, notamment l’homme d’affaires Sébastien Germain Ajavon, l’homme de droit, Alain Orounla, d’abord assez critique face au régime du président Patrice Talon, a été nommé à la surprise de bon nombre de béninois, au poste du ministre de la communication et de la poste.

Depuis lors, l’homme assure sa nouvelle fonction avec conviction, détermination et avec une rhétorique dont il est le seul à en connaitre le secret. Friand des conférences de presse, le porte-parole du gouvernement ne fuit aucun sujet sensible de la République. Il a réponse à tout et donne la preuve qu’il mérite assez bien la confiance que le chef de l’Etat a placé en lui, en le nommant dans son gouvernement.