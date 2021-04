LdC: bonne nouvelle pour Zidane avant Real Madrid vs Liverpool

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, peut compter sur Toni Kroos et Federico Valverde pour la réception de Liverpool mardi prochain en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les deux joueurs, de retour de blessure, sont de nouveau opérationnels.

C’est une nouvelle qui vient à point nommé pour le Real Madrid. Privé de Sergio Ramos, blessé au mollet et absent pour plusieurs semaines, le Real Madrid peut compter sur le retour de deux poids lourds de son effectif pour la réception de Liverpool mardi prochain en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Selon les informations du quotidien ibérique AS, Toni Kroos et Federico Valverde, de retour de blessure, seront en effet tous les deux disponibles pour affronter le club de la Mersey, la semaine prochaine. S’il ne pourra pas compter sur son capitaine pour mener les troupes dans cette rencontre décisive, Zinedine Zidane devrait donc aligner au milieu son trident si efficace et complémentaire : Modric – Casemiro – Kroos.