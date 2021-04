La Commission mixte sur le nucléaire iranien se réunit vendredi

L’Union Européenne a annoncé ce jeudi, qu’elle va organiser vendredi, une réunion de la Commission mixte de l’accord sur le nucléaire iranien en visioconférence pour «discuter de la perspective d’un éventuel retour des États-Unis ».

«La commission mixte sera présidée, au nom du haut représentant (chef de la diplomatie, Ndlr) de l’UE, Josep Borrell, par le secrétaire général adjoint et directeur politique du Service européen pour l’action extérieure, Enrique Mora, et réunira des représentants de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de la Russie, du Royaume-Uni et de l’Iran, précise le communiqué.

Promesse électorale de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine de 2016, le retrait américain de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (dont l’acronyme anglais est JCPoA) s’est concrétisé le 8 mai 2018. La décision de Donald Trump avait été critiquée par les pays signataires de l’accord, mais soutenue par les pays du Moyen-Orient alliés des États-Unis.

L’accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou plan d’action conjoint est un accord signé à Vienne, en Autriche, le 14 juillet 2015, par les huit parties suivantes : les pays du P5+1, ainsi que l’Union européenne et l’Iran. Cet accord-cadre a pour but de contrôler le programme nucléaire iranien et de faire lever les sanctions économiques qui touchaient le pays des Ayatollah.