Hélène Segara: voici la date de sortie de son album « Karma »

Bonne nouvelle pour les fans d’Hélène Segara. Dans une publication sur son compte Instagram, la chanteuse et jurée de La France A Un Incroyable Talent sur M6 a confié qu’elle va sortir un album événement le 28 mai 2021. Il s’agira de son 13ème opus qui s’appelle Karma, et disponible en pré-commande.

« Voici le petit cadeau que je vous réservais pour le week-end… À quelques semaines de la sortie de KARMA, découvrez dès maintenant les titres qui composeront cet album et le visuel qui l’accompagne! D’autres surprises viendront très vite ! », avait-elle écrit.

Cette sortie vient cinq ans après Amaretti et huit ans après Et si tu n’existais pas qui s’était vendu à plus de 100 000 exemplaires.

Du haut de ses 51 ans, la chanteuse a été invitée à un diner organisé pour célébrer son disque de diamant pour l’album Au nom d’une femme en 2001.

A l’époque, elle avait vendu plus d’un million d’exemplaires et avait eu un véritable coup de coeur pour un beau brun prénommé Mathieu.

« Je l’ai vraiment dragué, il était tellement timide que je me suis dit qu’il fallait que je fasse un effort parce que je savais qu’il n’y arriverait pas. Je lui ai dit : ‘Je ne sais pas avec qui je pourrais danser…’ Il m’a répondu: ‘Je ne sais pas danser. Je me suis dit que c’était mal barré, mais voilà, ça fait 15 ans qu’on est ensemble ». Hélène Segara

Le couple s’est marié en Corse, à Ajaccio. Publics rapporte que la star a vouvoyé son cher et tendre époux pendant plusieurs années avant que le tutoiement ne s’installe.

Ils sont parents de deux enfants : Matteo, né en 2003, et Maya, née en 2004. Mais avant ce mariage, Hélène Segara avait déjà un enfant, Raphaël, né en 1990, d’une précédente relation.