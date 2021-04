France: lassé par les critiques, Mbappe lâche ses vérités

Auteur de performances décevantes avec l’équipe de France lors de cette trêve hivernale, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a été vivement critiqué. Lassé par cette situation, le français a répliqué lors d’un entretien accordé à la radio RTL mercredi 31 mars 2021.

C’est une vérité reconnue depuis longtemps, Kylian Mbappe est le grand espoir du football français. Une grande responsabilité qui s’accompagne de très grandes attentes. Décevant lors de cette trêve hivernale avec l’équipe de France, l’attaquant parisien a été vivement critiqué par les fans et les journalistes.

Une situation qui a agacé le prodige français au plus haut point. Le jeune joueur de 22 ans commence à être lassé de cette situation qui se répète à chaque mauvaise performance de sa part, et il l’ a fait savoir dans une interview accordée a à la radio RTL.

«Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger… Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale, moi, je suis là tout le temps. Bien sûr que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je savais en signant à Paris que j’allais être dans ce contexte. On verra par la suite», a lâché le joueur du PSG.

Le natif de Bondy estime même que cette situation désagréable pourrait avoir un impact sur son avenir.

«Un impact sur mon avenir ? Bien sûr que ça joue mais il n’y a pas que ça. Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir chaque jour. Une décision ? Si j’avais avancé, je serais déjà venu en parler. Bien sûr que lorsque j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler», a terminé Mbappé.

Forcément, cette sortie forte de la part du Parisien ne va pas rassurer le club de la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le Tricolore se retrouve ardemment courtisé par le Real Madrid. Une situation dont pourrait profiter les madrilènes pour arracher le prodige français au PSG