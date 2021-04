CPI: Fatou Bensouda reconnait avoir perdu contre Gbagbo et Blé Goudé

A la suite de la confirmation de l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale, la procureure Fatou Bensouda a réagi indiquant que son bureau respecterait la décision de la Chambre d’appel.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont définitivement mis hors de cause dans les accusations de crime de guerre et de crime contre l’humanité prétendument commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011. La Chambre d’appel de la CPI a confirmé, à la majorité des juges, la décision d’acquittement prononcée en 2019 par la chambre de première instance. Ayant donc été déboutée, la procureure Fatou Bensouda a indiqué que son bureau avait «pris note du jugement ».

Bensouda explique cependant que son bureau avait fait ce qu’il fallait avec professionnalisme. « Sous mon mandat, notre approche de tous les cas dont nous sommes saisis a toujours été de faire progresser nos devoirs et nos responsabilités avec le plus grand professionnalisme en stricte conformité avec le Statut de Rome. La même approche de principe a guidé notre travail dans ce cas», a-t-elle indiqué.

Elle ajoute qu’«en tant qu’officier de la Cour, je respecte l’intégrité de ce processus et la décision de la Chambre d’appel ». Notons que Bensouda avait interjeté appel après la décision d’acquittement des deux prévenus, expliquant que le juge président de la chambre de première instance n’avait pas respecté la procédure. Un argument rejeté par les juges de la chambre d’appel mercredi.