CPI – Acquittement définitif de Laurent Gbagbo: Bensouda ne lâche pas l’affaire

L’ancienne procureure de la Cour Pénale Internationale (CPI), Fatou Bensouda a réagi suite à l’acquittement définitif de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité lors des violences post-électorales de 2011. Elle prend acte de la décision de la CPI, mais ne lâche pas l’affaire.

L’avocate gambienne reste toujours droite dans ses bottes. Malgré la décision rendue par la cour de la Haye mercredi, qui proclame l’innocence de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Bensouda a annoncé la poursuite de ses enquêtes indépendantes et objectives sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour. L’ex-dirigeante de la CPI ne savoure donc pas vaincue.

« Je saisis l’occasion pour réaffirmer que nos enquêtes indépendantes et objectives en Côte d’Ivoire se poursuivent sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour. Nous prendrons le temps nécessaire pour examiner et analyser attentivement l’arrêt et ses opinions dissidentes et séparées en détail afin que nous appréciions pleinement son raisonnement et sa portée pour notre travail. Sous mon mandat, notre approche sur toutes les affaires a toujours été de faire progresser nos devoirs et responsabilités avec le plus grand professionnalisme en stricte conformité avec le Statut de Rome. La même approche de principe a guidé notre travail sur cette affaire. », a déclaré Fatou Bensouda.