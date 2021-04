Côte d’Ivoire: Ouattara doit des dispositions en vue du retour sécurisé de Gbagbo et Blé Goudé, Mabri Toikeusse

Alors que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés définitivement par la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien ministre de Côte d’Ivoire Albert Mabri Toikeusse, s’est dit soulagé de cette décision de la Chambre d’appel de l’institution.

« C’est avec soulagement que j’ai pris acte du verdict final de la CPI dans l’affaire visant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette importante décision donne l’opportunité d’une véritable réconciliation à la Côte d’Ivoire qui retrouvera sa vocation de pays de paix et de la vraie fraternité », a déclaré l’ancien ministre d’Alassane Ouattara pour exprimer son sentiment après que la CPI a définitivement clos les affaires Gbagbo et Blé Goudé en les libérant.

Après ses impressions, Mabri a également souligné que la balle est désormais dans le camp du président Ouattara qui doit offrir un cadre agréable pour la paix et la réconciliation en Côte d’Ivoire. « Le Chef de l’État Alassane Ouattara qui a déjà fait délivrer à l’ancien président Laurent Gbagbo ses passeports doit être au-devant de ce chantier important pour la paix, en prenant des dispositions en vue du retour sécurisé de nos deux compatriotes dans leur pays », a souligné Mabri.

Il ajoute à ses propos que «je l’y encourage vivement et invite chacun de nous à y prendre sa place pour contribuer à renforcer la nécessaire cohésion nationale. Rassemblons-nous pour la paix! ». Notons que mercredi, la chambre d’appel de la CPI a rendu son verdict en ce qui concerne l’appel contre l’acquittement des deux personnalités ivoiriennes, interjeté par le procureur de la CPI, et l’a déclaré irrecevable. Gbagbo et Blé Goudé sont donc sortis libres de l’audience.