Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé s’est adressé aux victimes après sa libération

A la suite de son acquittement définitif par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé a accordé une interview à France24 et s’est adressé aux victimes de la crise politique du pays.

Charles Blé Goudé a exprimé sa joie d’être enfin libre de toute accusation liée à la crise politique qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2010 et 2011. Se prononçant sur France24 jeudi soir, l’homme politique a remercié ses soutiens et a également appelé au pardon. Blé Goudé s’est aussi adressé aux victimes de la crise et a indiqué qu’il faut que tous les acteurs politiques ivoiriens soient situés dans leur responsabilité dans la crise afin que le pardon règne.

« Il faut que la responsabilité de tous les acteurs de la crise politique ivoirienne soit située et puis comme ça, les murmures vont cesser et puis nous allons nous pardonner les uns les autres et nous allons avancer ensemble pour la Côte d’Ivoire nouvelle », a indiqué l’ex-locataire de la prison de la Haye.

Notons que Blé Goudé a été accusé avec Laurent Gbagbo de crimes de guerre et crimes contre l’humanité et renvoyé à la CPI pour y être jugé. A la suite de la procédure, la Cour les a reconnus innocents et les a renvoyés libres du tribunal international.